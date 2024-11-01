مستشار ميقاتي: معظم الطروحات المتداولة غير صحيحة ولبنان لم يتبلغ شيئًا من المباحثات الأميركية الإسرائيلية

أكّد مستشار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، فارس الجميل، أنّ "منذ بدء الحرب على لبنان، يُتداول الكثير من الطّروحات، "وما نُقل عبر وكالة "رويترز" لم يتبلّغه لبنان"، مشدّدًا على أنّ "التّنسيق قائم ومستمر، ولبنان لم يتبلّغ أي شيء من المباحثات الأميركيّة الإسرائيليّة".

ولفت، في حديث لقناة الـ"LBCI"، إلى أنّ "التّجربة السّابقة مع إسرائيل لم تكن مشجّعة، إذ أنّها انقلبت على العديد من البيانات، بعدما كان لبنان قد وافق عليها، فلن نقبل بالنّقاش قبل وقف إطلاق النّار"، مركّزًا على أنّ "معظم الطّروحات المتداوَلة ليست صحيحة، ولم تُناقش مع الجانب اللّبناني".

وركّز الجميّل على أنّ "كلّ ما تعرضه الحكومة هو نتيجة التّنسيق، وموقف لبنان ثابت مع القرار 1701 وتعزيز الجيش، لكن الأولويّة هي لوقف إطلاق النّار على الجنوب للنّقاش بعدها".