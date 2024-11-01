عقد منسّق لجنة الطّوارئ الحكوميّة وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين اجتماعًا في جنيف، مع مفوّض الأمم المتحدة السّامي لحقوق الإنسان فولكر تورك ونائبته ندى الناشف، بمشاركة سفير لبنان في جنيف سليم بدورة، لعرض "الكارثة الإنسانيّة في لبنان، والكارثة في مجال حقوق الإنسان، نتيجة الانتهاكات الفظيعة الّتي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدّولي الإنساني ولقانون حقوق الإنسان"، بحسب مكتب ياسين، الّذي أشار إلى أنّه "تمّت مناقشة ضرورة إرسال بعثة للتّحقيق بهذه الانتهاكات، وتوثيقها في الأسابيع المقبلة".

كانت هذه تفاصيل خبر ياسين عرض مع مفوضية حقوق الإنسان للكارثة الإنسانية بلبنان وضرورة إرسال بعثة للتحقيق بالانتهاكات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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