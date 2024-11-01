النشرة: علامات إستفهام حول تراجع عدد العمليات العسكرية المعلنة من قبل "حزب الله" اليوم

سُجل في الساعات الماضية تراجعاً في عدد العمليات العسكرية المعلنة من قبل "حزب الله" اليوم، حيث لم يعلن الحزب إلا عن 4 عمليات: واحدة منها استهدفت تجمعاً لقوات الجيش الإسرائيلي في بلدة الخيام، بينما العمليات الأخرى كانت عن قصف 3 مستعمرات: كرمئيل، معالوت ترشيحا، كريات شمونة، الأمر الذي رأت مصادر متابعة، عبر "النشرة"، أنه من الممكن أن توضع حوله علامات إستفهام.

تجدر الإشارة، في هذا الإطار، إلى أن وكالة "رويترز" كانت قد أشارت إلى أن الجانب الأميركي طلب من لبنان الإعلان عن وقف إطلاق نار من جانب واحد، الأمر الذي تم نفيه من قبل مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.