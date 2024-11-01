الجميل: لضرورة وقف إطلاق النار وبسط الدولة سلطتها وحصر السلاح بيد الجيش اللبناني

شدّد رئيس حزب "الكتائب اللّبنانيّة" النّائب ​سامي الجميل​، خلال لقاء حواري معه نظّمه اتحاد "أحزاب الوسط العالمي"، على "ضرورة وقف إطلاق النّار بشكل فوري، وأن تستعيد الدّولة قرارها وتبسط سلطتها على كامل الأراضي اللّبنانيّة، وأن يتمّ حصر السّلاح بيد الجيش اللبناني، وانتشاره على الحدود، وتولّيه مهام الحفاظ على سيادة لبنان؛ وتطبيق القرارات الدّوليّة 1701 و1559 بالتّعاون والتّنسيق مع القوّات الدّوليّة".

كما كانت مداخلات لعدد من النّواب في البرلمان الأوروبي وعدد من البرلمانات المشاركة في اللّقاء. وتمّ التّأكيد على "الدّعم التّام للبنان ومساعدته على الخروج من محنته، وإبقاء قنوات التّواصل مفتوحة للوصول إلى هذه الغاية".