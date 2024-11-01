قائد الجيش التقى لاثارو وأكدا مواصلة التعاون والتنسيق بين الجيش واليونيفيل

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل اللواء أرولدو لاثارو، وتناول البحث التطورات على الحدود الجنوبية في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان.

وأكد المجتمعان، على مواصلة التعاون والتنسيق بين الجيش واليونيفيل.