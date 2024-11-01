استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل اللواء أرولدو لاثارو، وتناول البحث التطورات على الحدود الجنوبية في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان.
وأكد المجتمعان، على مواصلة التعاون والتنسيق بين الجيش واليونيفيل.
كانت هذه تفاصيل خبر قائد الجيش التقى لاثارو وأكدا مواصلة التعاون والتنسيق بين الجيش واليونيفيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.