أفاد مراسل "النشرة" في بعلبك، بأنّ "الطّيران الحربي الإسرائيلي نفّذ غارتَين استهدفتا بلدتَي اللبوة وحوش النبي"، مشيرًا إلى أنّ "الغارة على بلدة يونين أدّت في حصيلة أوّليّة إلى سقوط 7 شهداء".
كما شنّ الطّيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة استهدفت مدينة صور، بلدة الزرارية، وبلدة مجدل زون في جنوب لبنان.
كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": 7 شهداء بالغارة على يونين وغارات إسرائيلية عنيفة على صور والزرارية ومجدل زون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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