"النشرة": 7 شهداء بالغارة على يونين وغارات إسرائيلية عنيفة على صور والزرارية ومجدل زون

أفاد مراسل "النشرة" في بعلبك، بأنّ "الطّيران الحربي الإسرائيلي نفّذ غارتَين استهدفتا بلدتَي اللبوة وحوش النبي"، مشيرًا إلى أنّ "الغارة على بلدة يونين أدّت في حصيلة أوّليّة إلى سقوط 7 شهداء".

كما شنّ الطّيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة استهدفت مدينة صور، بلدة الزرارية، وبلدة مجدل زون في جنوب لبنان.