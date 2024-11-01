زار عضو كتلة "التّنمية والتّحرير" النّائب ناصر جابر، محافظ النبطية ولبنان الجنوبي بالإنابة هويدا الترك، في مكتبها في سراي صيدا الحكومي، حيث اطّلع منها على عمل هيئة الطّوارئ، ضمن متابعته لملف النّازحين من أبناء محافظة النبطية في مراكز الإيواء والمنتشرين في منازل أقربائهم، وما يتمّ تقديمه للنّازحين من مساعدات وخدمات.
وشكر جابر، التّرك على "مساعيها المبذولة رغم كلّ المصاعب وشحّ الإمكانات"، داعيًا الجهات المعنيّة إلى "توفير المواد الإغاثيّة، وتسريع هذا المسار بعيدًا عن البيروقراطيّة".
كما عرضت التّرك مع وفدين من اتحاد بلديات قضاء بنت جبيل والقلعة، ومنسّقي تيار "المستقبل" في الجنوب، شؤونًا اجتماعيّةً، لاسيّما أوضاع النّازحين ومسار مساندتهم، وسبل الوقوف إلى جانبهم في ظلّ هذه الأزمة.
كانت هذه تفاصيل خبر الترك عرضت مع جابر ووفدَي اتحاد بلديات بنت جبيل ومنسقي "المستقبل" أوضاع النازحين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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