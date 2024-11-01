"حزب الله" نشر مشاهد من عملية استهداف تحشّدات للجيش الإسرائيلي في محيط مستوطنات يفتاح وأفيفيم ومنطقة الكواخ

نشر الإعلام الحربي في "حزب الله"، مشاهد من "عملية استهداف المقاومة الإسلامية تحشّدات لجيش العدو الإسرائيلي في محيط مستوطنات يفتاح، أفيفيم، ومنطقة الكواخ شمال فلسطين المحتلة بصليات صاروخية".

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