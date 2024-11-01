خضر: نقوم بما يلزم بالتعاون مع نواب ووزراء بعلبك الهرمل لمساعدة أهلنا الصامدين ببيوتهم

توجّه محافظ بعلبك الهرمل ​بشير خضر​، إلى "أهلنا في شرقي بعلبك وسائر المناطق الّتي لم يصلها أي مساعدات بعد"، قائلًا: "إنّ المساعدات الشّحيحة الّتي حصلنا عليها لمحافظة بعلبك الهرمل منذ بداية العدوان، كانت مخصّصة حصرًا من قِبل الحكومة لمراكز الإيواء".

وأكّد "أنّنا نقوم بكلّ ما يلزم بالتّعاون مع نوّاب ووزراء بعلبك الهرمل لتوفير المساعدة لأهلنا الصّامدين في بيوتهم بأسرع وقت ممكن، ولا سيّما أنّ توصيات صدرت خلال اجتماعنا اليوم بهذا الاتجاه، خاصّةً بعد ضمّ ملف المساعدات في بعلبك الهرمل لمجلس الجنوب"، مشيرًا إلى "أنّني اجتمعت مع وزير الشّؤون الاجتماعيّة في حكومة تصريف الأعمال هيكتور حجار منذ أيّام، بمبادرة منه، من أجل دعم الصّامدين في منازلهم".

وشدّد خضر على "أنّنا نقوم بكلّ ما نستطيع رغم ضعف الإمكانيّات، من أجل التّخفيف عن آلامكم والوقوف إلى جابكم، بظلّ هذه الظّروف المأساويّة".