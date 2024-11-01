أشار عضو كتلة "التّنمية والتّحرير" النّائب علي حسن خليل، إلى أنّه "يجري التّداول على وسائل التّواصل الاجتماعي، بصورة لجنود العدو الإسرائيلي في أحد المنازل، وهي مَعنونة "منزل علي حسن خليل في الخيام"، مؤكّدًا أنّ "الخبر كما الصّورة هما غير صحيحَين، والعدو لم يستطع الدّخول إلى مدينة الخيام، ويواجَه بمقاومة عنيفة على مشارفها، وهو لم يحقّق أيًّا من أهدافه بل يتعرّض لخسائر كبيرة".

كانت هذه تفاصيل خبر علي خليل نفى صورة تزعم دخول جنود إسرائيليين إلى منزله: العدو لم يستطع الدخول إلى الخيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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