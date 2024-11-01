السيد: نتانياهو سلّف لحزب هاريس ضربةً خفيفةً على إيران ولحزب ترامب استمرار النار بغزة ولبنان

لفت النّائب ​جميل السيد​، إلى أنّه "عندما خرج رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​ منذ يومين في مقابلة على محطّة "الجديد"، كان متفائلًا إلى الحدّ الأقصى بحصول وقف للنّار ثمّ التّسوية السّياسيّة، والى حدّ ما أدّى كلامه إلى نوم اللّبنانيّين هنيئًا في تلك اللّيلة"، موضحًا أنّ "ميقاتي لم يكن ليبشّر بالتّفاؤل، لولا التّطمينات الّتي سمعها في لقاءاته الأخيرة في لندن مع وزير الخارجيّة الأميركيّة".

وأشار في تصريح، إلى أنّ "ذلك التّفاؤل تبخّر في اليوم التّالي، بمجرّد أن التقى الموفد الأميركي آموس هوكشتاين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​"، متسائلًا: "هل كذبت أميركا على ميقاتي، أم كذب نتانياهو على أميركا؟".

وذكر السيّد أنّ "الجواب بسيط. في ظلّ الانتخابات الأميركيّة "على المنخار" بين المرّشحَين دونالد ترامب وكامالا هاريس، والتّزاحُم الشّديد بينهما على الصّوت العربي والإسلامي لأنّه بات مؤثّرًا للغاية على نتائجها، سلّف نتانياهو لحزب هاريس ضربةً خفيفةً على إيران، كان يريدها ترامب قويّةً قبل الإنتخابات، وسلّف نتانياهو لحزب ترامب استمرار النّار في غزة ولبنان، كانت تريد هاريس وقْفَها قبل الانتخابات"، مؤكّدًا أنّه "أيًّا من الجانبَين سيربح، يكون نتانياهو راكبًا على ظهره".

وأضاف: "ردًّا على سؤال: هل نتانياهو بهذا الدّهاء؟! جوابي: إذا أردت أن تربح على عدُوّك، يجب أن تنسب إليه أقصى الذّكاء، لكي تكون مستعدًّا لكلّ الإحتمالات في المواجهة معه".