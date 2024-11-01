فتح عناصر الدّفاع المدني و"كشافة الرسالة الإسلامية" وبلدية صور، طريق الكورنيش البحري عند الشّاطئ الجنوبي، الّذي كان قد تعرّض لغارة إسرائيليّة أمس، أدّت إلى قطع الطّريق بسبب تراكم كميّات كبيرة من الرّمال والردم. كما كانت قد استُهدفت استراحة "دلباتي" عند مدخل الشاطئ البحري للمدينة.

كانت هذه تفاصيل خبر فتح طريق الكورنيش البحري عند الشاطئ الجنوبي في صور بعد إزالة ركام غارة الأمس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.