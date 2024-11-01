"النشرة": إصابات بغارات على بلدات يونين ونحلة وطاريا وأطراف دير الزهراني وأنصار

أفاد مراسل "الخليج 365" في بعلبك، بأنّ "الطّيران الحربي الإسرائيلي شنّ غارتَين على وسط بلدة يونين شمال بعلبك، لجهة حي آل الأطرش وحي آل صلاح في منطقة سكنيّة، ما أدّى إلى سقوط إصابات، بالإضافة إلى غارتَين استهدفتا بلدتَي نحلة وطاريا".
بدوره، أشار مراسل "النشرة" في جنوب لبنان، إلى أنّ "الطّيران الحربي الإسرائيلي شنّ 5 غارات جوّيّة متتالية مستهدفًا المنطقة الواقعة بين بلدتَي دير الزهراني وعزة، فضلًا عن غارة على أطراف بلدة أنصار".
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