هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول أميركي: لقاءات هوكشتاين وماكغورك بشأن وقف إطلاق النار بلبنان جيدة والفجوات تقلصت

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول أميركي، أن "لقاءات المبعوثين الأميركيين آموس هوكشتاين وماكغورك بشأن وقف إطلاق النار بلبنان جيدة والفجوات تقلصت".

وأمس، أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن "المبعوث الخاص للرئيس الأميركي آموس هوكشتاين، والمبعوث الخاص لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكغورك، أحرزا تقدما كبيرا لإنجاز تسوية على جبهة لبنان".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مسؤول إسرائيلي لشبكة "أيه بي سي"، عن "تحقيق تقدم كبير نحو وقف إطلاق النار في لبنان".

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان ومحاولات الجيش الإسرائيلي التوغل البري في الجنوب التي يتصدى لها حزب الله، في حين يواصل استهداف الجنود والآليات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ التي وصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.