توجيه جديد من محافظ المنيا لجميع الأجهزة بشأن مسابقة "جائزة الدولة للمبدع الصغير"

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- جمال محمد:

وجه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، جميع الأجهزة التنفيذية ومديريات الخدمات بالمحافظة لتكثيف جهود الإعلان والتوعية بمسابقة "جائزة الدولة للمبدع الصغير"، التي انطلقت في دورتها الخامسة لعام 2024، تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، وإشراف وزارة الثقافة والمجلس الأعلى للثقافة، وتستمر حتى 31 ديسمبر 2024، وتهدف إلى اكتشاف المواهب الصغيرة من الأطفال والنشء بين عمر 5 و18 سنة، وتحفيز طاقاتهم الإبداعية في مجالات الأدب والفنون والابتكار، تماشياً مع مبادرة "بداية" .

وناشد المحافظ أبناءه من المبدعين الصغار للمشاركة في المسابقة، معرباً عن فخره بما تمتلكه محافظة المنيا من مواهب متعددة، وداعياً إياهم إلى تنمية مهاراتهم ليصبحوا نماذج مشرفة في المستقبل، مؤكداً أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بدعم المبدعين وتنمية مواهبهم.

تضمنت شروط المسابقة أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا يتجاوز عمره 18 سنة، وتُقدم الأعمال باللغة العربية فقط، وتُقسم الفئات العمرية إلى مستويين، من 5 حتى 12 سنة للمستوى الأول، ومن 12 حتى 18 سنة للمستوى الثاني، وتشترط المسابقة ألا يتم التقدم بالعمل نفسه لجائزة أخرى، وألا يكون قد سبق الفوز بالجائزة دون إضافات إبداعية جديدة، كما تتيح التقديم في بعض الفروع كأعمال جماعية بشرط موافقة المشاركين.

يمكن للراغبين التقدم إلكترونياً عبر الموقع الرسمي للجائزة (www.ckp.eg)، والاستعلام من خلال صفحة "جائزة الدولة للمبدع الصغير" على فيسبوك أو عبر الرقم المخصص للواتساب (01559919944).