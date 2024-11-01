بري: نؤكد التزام لبنان بتنفيذ القرار 1701 باعتباره الخيار الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة

التقى رئيس مجلس النّواب نبيه بري في عين التّينة، القائد العام لقوّات الطّوارئ الدّوليّة العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) اللّواء آرولدو لاثارو والوفد المرافق، وتناول البحث تطوّرات الأوضاع الميدانيّة، جرّاء مواصلة إسرائيل لعدوانها على لبنان، وخاصّةً الأوضاع في منطقة عمل قوّات "اليونيفيل" في جنوب اللّيطاني، وما تتعرّض له مواقع هذه القوّات من اعتداءات.

وقد أشاد برّي بـ"تضحيات قوّات الطّوارئ وصمودها وثباتها في مواقعها، في مواجهة إستهدافها من قبل العدو الاسرائيلي"، مشدّدًا على أنّ "إسرائيل أهدرت أقلّه منذ أيلول الماضي، أكثر من فرصة محقّقة لوقف إطلاق النّار وتطبيق القرار 1701، وعودة الهدوء والنّازحين على جانبَي الحدود".

وقدّم شرحًا مسهبًا لقائد "اليونيفيل"، حول "التّفاهم الّذي أُنجز مع الموفد الرّئاسي الأميركي، في إطار سعيه لوقف النّار وتطبيق القرار 1701"، مؤكّدًا "التزام لبنان بتنفيذ القرار 1701، باعتباره الخيار الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".

كذلك تابع رئيس المجلس تطورات الأوضاع والمستجدات السياسية والأوضاع الميدانية وملف النازحين خلال استقباله وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب.

واستقبل وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري حيث تناول البحث الأوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤوناً قضائية.