أفادت القناة 13 الإسرائيليّة، بـ"وقوع 9 إصابات بينها حالة خطيرة، إثر سقوط صواريخ أُطلقت من لبنان، قرب كرمئيل في الجليل".
وكان قد أعلن "حزب الله" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزّة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشّريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، قصف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 1:45 من بعد ظهر اليوم الجمعة 2024-11-1، مستعمرة كرمئيل بصلية صاروخيّة".
وفي وقت سابق، أشارت وسائل إعلام إسرائيليّة، إلى "رصد نحو 30 صاروخًا أُطلقت من جنوب لبنان باتجاه مركز الجليل"، فيما ذكرت الجبهة الدّاخليّة الإسرائيليّة، أنّ "صفّارات الإنذار تدوي في كرمئيل وبلدات عدّة حولها، إثر دفعة صاروخيّة أُطلقت من لبنان".
كانت هذه تفاصيل خبر القناة 13 الإسرائيلية: 9 إصابات بينها حالة خطيرة إثر سقوط صواريخ أُطلقت من لبنان قرب كرمئيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.