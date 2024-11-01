القناة 13 الإسرائيلية: 9 إصابات بينها حالة خطيرة إثر سقوط صواريخ أُطلقت من لبنان قرب كرمئيل

أفادت القناة 13 الإسرائيليّة، بـ"وقوع 9 إصابات بينها حالة خطيرة، إثر سقوط صواريخ أُطلقت من لبنان، قرب كرمئيل في الجليل".

وكان قد أعلن "حزب الله" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزّة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشّريفة، ودفاعًا عن لبنان ‌‏وشعبه، قصف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 1:45 من بعد ظهر اليوم الجمعة 2024-11-1، ‏مستعمرة كرمئيل بصلية صاروخيّة".

وفي وقت سابق، أشارت وسائل إعلام إسرائيليّة، إلى "رصد نحو 30 صاروخًا أُطلقت من جنوب لبنان باتجاه مركز الجليل"، فيما ذكرت الجبهة الدّاخليّة الإسرائيليّة، أنّ "صفّارات الإنذار تدوي في كرمئيل وبلدات عدّة حولها، إثر دفعة صاروخيّة أُطلقت من لبنان".