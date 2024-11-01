أفادت وسائل إعلام إسرائيليّة، بـ"رصد نحو 30 صاروخًا أُطلقت من جنوب لبنان باتجاه مركز الجليل". بدورها، ذكرت الجبهة الدّاخليّة الإسرائيليّة، أنّ "صفّارات الإنذار تدوي في كرمئيل وبلدات عدّة حولها، إثر دفعة صاروخيّة أُطلقت من لبنان".

كانت هذه تفاصيل خبر وسائل إعلام إسرائيلية: رصد إطلاق نحو 30 صاروخًا من جنوب لبنان باتجاه مركز الجليل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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