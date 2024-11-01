"النشرة": شهداء في غارات على بلدات أمهز ورأس العين والبزالية وبين رسم الحدث وسهل حربتا

ذكر مراسل "​الخليج 365​" في البقاع، أنّ "غارةً إسرائيليّةً استهدفت بلدة أمهز، ما أدّى إلى سقوط عدد من الشّهداء والجرحى، وما زالت عمليّات البحث ورفع الأنقاض مستمرّة"، مشيرًا إلى "سقوط شهداء نتيجة غارات شنّها الطّيران الحربي الإسرائيلي على مرجة رأس العين، مقنة، البزالية، وبين رسم الحدث وسهل حربتا".

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