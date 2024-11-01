ترأس رئيس الأركان اللّواء الرّكن حسان عوده، ممثّلًا قائد الجيش العماد جوزاف عون، حفل تخريج وتوزيع شهادات على العسكريّين الّذين تابعوا بنجاح الدّورة التّأهيليّة لرتبة ملازم للعام 2024، في الكلية الحربيّة- الفياضيّة، بحضور عدد من الضبّاط وذوي المتخرّجين.
وشدّد اللّواء الرّكن عوده في كلمته، على أنّ "مواصلة العدو الإسرائيلي حربه الهمجيّة على لبنان، تضعنا أمام تحدّيات تاريخيّة، وصمود وطننا أمام هذه التّحدّيات يعتمد بشكل أساسيّ على صمود الجيش، واستمراره في أداء واجبه بمختلف السّبل والإمكانات المتاحة، بما يكفل الحفاظ على المؤسّسة والوطن".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الأركان: حرب العدو تضعنا أمام تحديات تاريخية وصمود وطننا أمامها يعتمد بشكل أساسي على صمود الجيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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