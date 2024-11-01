منسقة الأمم المتحدة في لبنان حذّرت من خطر شديد يحيط بمواقع أثرية في البلاد بسبب الحرب

حذّرت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت، من "الخطر الذي تشكّله الحرب في لبنان على مواقع أثرية لا سيما في مدينة بعلبك في شرق البلاد وفي مدينة صور في الجنوب اللتين تعرضتا لغارات كثيفة مؤخرا".
واوضحت بلاسخارت، الى أن "مدن فينيقية قديمة ضاربة في التاريخ تواجه خطرا شديدا قد يؤدي إلى تدميرها"، مشددة على أنه "يجب ألا يصبح التراث الثقافي اللبناني ضحية أخرى لهذا الصراع المدمر".
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