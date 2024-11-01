اعلن الكرملين إنه لا يمكنه تقديم تصور لما سيكون عليه وضع إمدادات الغاز إلى أوروبا بعد انتهاء اتفاق يسمح بمرور الغاز الروسي عبر أوكرانيا إلى أوروبا في نهاية العام.
وأشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في تصريح له، إلى أن أوكرانيا قالت إنها غير مستعدة لتمديد اتفاق مرور إمدادات الغاز وسط تقارير صحفية تفيد بأنه قد يتم التوصل إلى ترتيب بديل تشارك فيه شركات أوروبية وأذربيجان.
كانت هذه تفاصيل خبر الكرملين: لا يمكن تحديد وضع إمداد الغاز إلى أوروبا بعد انتهاء الاتفاق مع أوكرانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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