امير قطر بحث مع رئيس وزراء بريطانيا هاتفيا في مستجدات الأوضاع في قطاع غزة ولبنان

تلقى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين، إضافة إلى استعراض عدد من التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان، والسبل الدبلوماسية الكفيلة بخفض التصعيد ووقف إطلاق النار، بحسب الديوان الأميري.

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