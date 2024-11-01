منظمة الصحة العالمية عبرت عن القلق من تصاعد الهجمات على العاملين بمجال الرعاية الصحية في لبنان

عبرت مسؤولة من منظمة الصحة العالمية مارغريت هاريس عن قلق المنظمة البالغ إزاء تصاعد الهجمات على العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرافق الصحية في لبنان. واوضحت مارغريت هاريس في إفادة للأمم المتحدة، إنه رغم التحقق من وقوع 55 هجوما، من المرجح أن يكون العدد الفعلي أعلى بكثير. وتابعت "نحن قلقون فعلا، نشعر بقلق بالغ جراء الهجمات المتنامية على عاملين في المجال الصحي ومنشآت صحية في لبنان ونجدد التأكيد مرارا وتكرارا أن الرعاية الصحية يجب ألا تكون هدفا وأن العاملين في المجال الصحي يجب ألا يكونوا هدفا".

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