قتيلان وستة جرحى في إطلاق نار بوسط مدينة أورلاندو الأميركية

اعلن رئيس شرطة مدينة أورلاندو الأميركية إريك سميث، عن "إطلاق نار بدأ في الساعة 1:07 صباحا في الجادة المركزية وشارع أورانج، وقتل أحد الضحايا في ذلك الموقع، بينما قتل شخص آخر في شارع واشنطن بينما كان المسلح يركض إلى مكان آخر".

واشار الى أنه "تم اعتقال مشتبه به يبلغ من العمر 17 عاما، وأن المشتبه به كان قد اعتقل سابقا في عام 2023 بتهمة السرقة الكبرى"، مبينا أن "أحد حوادث إطلاق النار على الأقل كانت هجوما مستهدفا".

وحسب المسؤولين فإن ما يقرب من 100 ألف شخص كانوا في وسط المدينة لحضور احتفالات عيد الهالوين.

وتتراوح أعمار الأشخاص الستة المصابين في إطلاق النار بين 19 و39 عاما