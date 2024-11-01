مصدر لبناني لسكاي نيوز: طلب واشنطن من لبنان وقف إطلاق النار من جانب واحد غير منطقي والقبول به يعتبر استسلاماً

افاد مصدر لبناني لسكاي نيوز عربية، بأن "طلب واشنطن من لبنان وقف إطلاق النار من جانب واحد غير منطقي والقبول به يعتبر استسلاماً"، مشيرا الى ان "لا صحة لما نقلته رويترز عن طلب واشنطن من بيروت وقف إطلاق النار من جانب واحد".

واوضح أن "لبنان شدد على أولوية وقف إطلاق النار قبل بحث تفاصيل الاتفاق".

وكان قد كشف مصدر سياسي لبناني كبير ودبلوماسي رفيع المستوى لوكالة "رويترز"، عن أن "المبعوث الأميركي إلى لبنان آموس هوكشتين طلب من لبنان هذا الأسبوع إعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد مع إسرائيل في إطار الجهود الرامية لدفع المفاوضات التي تهدف إلى حل الصراع المستمر منذ أكثر من عام".

ورأى المصدران أن "هوكشتين نقل المقترح لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي".