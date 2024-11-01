الخارجية الفرنسية: القرار 1701 يضمن أمن السكان وعودة النازحين في لبنان وإسرائيل

اشارت وزارة الخارجية الفرنسية الى ان القرار 1701 يضمن أمن السكان وعودة النازحين في لبنان وإسرائيل. ولفتت الخارجية الفرنسية الى ان هناك حاجة ملحة لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل.

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