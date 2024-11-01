مكتب ميقاتي ينفي ما قيل عن طلب واشنطن من لبنان وقف إطلاق النار من جانب واحد

نفى مكتب رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ما أوردته "رويترز" بشان وقف إطلاق النار من جانب لبنان فقط، مشيراً رداً على سؤال لـ"رويترز" إلى أن موقف الحكومة اللبنانية واضح بشأن السعي لوقف إطلاق النار من الجانبين وتنفيذ القرار الدولي 1701 الذي أنهى حرب تموز بين لبنان وإسرائيل عام 2006.
وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "رويترز"، أن واشنطن طلبت من لبنان إعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد مع إسرائيل للمساعدة في دفع المحادثات بشأن اتفاق نهائي بين الجانبين.
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