الطائرة الإغاثية السعودية الـ17 وصلت إلى مطار بيروت

أفادت "وكالة الأنباء السّعوديّة- واس"، بأنّ "الطّائرة الإغاثيّة السّعوديّة الـ17 الّتي يسيّرها "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانيّة"، وصلت إلى مطار بيروت الدّولي"، موضحةً أنّ "حمولة الطّائرة تتضمّن مواد إغاثيّة متنوّعة، تشتمل على مواد غذائيّة وطبيّة وإيوائيّة". وأوضحت أنّ "ذلك يأتي انطلاقًا من الدّور الإنساني الرّائد، وتجسيدًا للقيم والمبادئ الثابتة للسّعوديّة ممثَّلةً بذراعها الإنساني "مركز الملك سلمان للإغاثة"، بالوقوف مع الدّول والشّعوب المحتاجة، لمواجهة جميع الأزمات والصّعوبات الّتي تمرّ بها".

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