اشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ميشال موسى الى ان القرار 1701 واضح ببنوده وكيفيّة التنفيذ تحتاج إلى نقاش فعليّ وجدّي، والمطلوب اليوم القبول بمبدأ وقف إطلاق النّار.
ولفت موسى في حديث لـ "mtv" الى انه تمّ إبلاغ رئيس مجلس النواب برّي بتعثّر مفاوضات وقف إطلاق النار ولا نيّة عند إسرائيل بالقبول بالتفاوض، والانتخابات الأميركيّة محطّة بالنّسبة لها.
كانت هذه تفاصيل خبر ميشال موسى: تمّ إبلاغ برّي بتعثّر مفاوضات وقف إطلاق النار ولا نيّة عند إسرائيل بالقبول بالتفاوض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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