الجيش الإسرائيلي زعم استهداف مقرات قيادة وبنى عسكرية لـ"حزب الله" في بيروت والنبطية أمس

زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أنّ "خلال ساعات اللّيلة الماضية، أغارت طائرات حربيّة بتوجيه استخباري دقيق لهيئة الاستخبارات، على مواقع لإنتاج وسائل قتاليّة ومقرّات قيادة مركزيّة وبنى عسكريّة أخرى لـ"​حزب الله​" في منطقة ​بيروت​".

وادّعى في تصريح، أنّ "طائرات سلاح الجو أغارت أيضًا بتوجيه من القيادة الشّماليّة، خلال ساعات اللّيلة الماضية في منطقة ​النبطية​ في جنوب لبنان، على مجمّعات قيادة وسيطرة وبنى استخباريّة ومقرّات قيادة استخدمتها قيادة جبهة الجنوب في حزب الله".