تجدد الغارت الاسرائيلية على البقاع والطيران استهدف طاريا وقصرنبا وغربي بعلبك

افاد مراسل "النشرة"، في البقاع عن أن "الطيران الاسرائيلي استأنف غاراته على منطقة البقاع مستهدفا بغارتين منطقة غربي بعلبك ومحيط المدينة". كما اشار الى "غارتين على طاريا وغارة على قصرنبا".

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