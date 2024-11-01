"النشرة": شهيدة و5 جرحى بالغارة الإسرائيلية على طاريا وشهيد بالغارة على قصرنبا

أفاد مراسل "النشرة" في بعلبك، بـ"سقوط شهيدة و5 جرحى حالتهم متوسّطة نتيجة غارة إسرائيليّة استهدفت بلدة طاريا غرب بعلبك، وشهيد جرّاء الغارة على بلدة قصرنبا". وكان قد أشار مراسل "النشرة" في بعلبك، في وقت سابق، إلى أنّ "الطّيران الحربي الإسرائيلي استأنف غاراته على منطقة البقاع، مستهدفًا بغارتَين منطقة غربي بعلبك ومحيط المدينة"، لافتًا إلى أنّ "غارتَين استهدفتا طاريا وغارة على قصرنبا".

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