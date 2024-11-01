قوى الأمن عممت صورة موقوف نفذ مع زوجته أكثر من 20 عملية سرقة بطريقة احتيالية

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "معلومات توافرت عن قيام مجهولين على متن سيّارة نوع "مرسيدس" لون أبيض، بتنفيذ عمليّات نشل وسرقة بطريقة احتياليّة، تستهدف المواطنين في العديد من المناطق"، موضحةً أنّ "بنتيجة الاستقصاءات والتّحرّيات المكثّفة، تمكّنت شعبة المعلومات من تحديد هويّة الرّأس المدبّر للعصابة، ويُدعى: "ك. ك." (من مواليد عام 1992، سوري)".

وأشارت في بلاغ، إلى أنّ "بتاريخ 2024-10-28، وبعد عمليّة رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريّات الشّعبة في محلّة جبل البداوي. وبتفتيشه، ضُبطت بحوزته مبالغ ماليّة بعملات مختلفة (ليرة لبنانيّة، دولار، یورو، دينار عراقي، ليرة سوريّة)، وكميّة من حشيشة الكيف والماريجوانا".

وكشفت شعبة العلاقات العامّة، أنّ "بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بالاشتراك مع زوجته، بتنفيذ أكثر من 20 عمليّة سرقة بطريقة احتياليّة طالت العديد من المواطنين في مناطق بيروت وجبل لبنان والشّمال، منها: السفارة الكويتية، جسر المطار، الكولا، صبرا وشاتيلا، سوق الأحد، الضاحية الجنوبية، طريق الشام، أبي سمراء، القبة، وغيرها".

ولفتت إلى أنّه اعترف أيضًا بـ"تنفيذ العديد من عمليّات النّشل في صيدا وبيروت وطرابلس، حيث كان يوقف المارّة ويطلب منهم تصريف مبلغ مالي، وأثناء عمليّة التّصريف، تقوم زوجته بإلهاء الضّحيّة ويقوم هو بخفّة يده بسرقة مبلغ من الأخير، أو أنّه كان ينتحل صفة رجل أردني ويوهم المارّة بأنّه يريد التّصدق بالمال، وتُقدِم زوجته على سرقة مجوهراتهم بطريقة احتياليّة". وذكرت أنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص، والعمل مستمرّ لتوقيف زوجته".

كما أفادت بأنّ "لذلك، وبناءً على إشارة القضاء، تعمّم المديريّة العامّة صورته، وتطلب من الّذين وقعوا ضحيّة أعماله وتعرّفوا عليه، التّوجّه إلى فرع معلومات الشّمال الكائن في سراي طرابلس، أو الاتصال على رقم الهاتف 423086-06، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة".