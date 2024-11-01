السفير الفرنسي أشرف في المطار على تسليم المساعدات المقرّة في مؤتمر دعم لبنان

أشرف السّفير الفرنسي هيرفيه ماغرو، على تسليم المساعدات الّتي وصلت صباحًا إلى مبنى الشّحن في مطار بيروت الدولي، والّتي أُقرّت في المؤتمر الدّولي لدعم لبنان في باريس.

وكان قد أتاح المؤتمر الدّولي حول لبنان الّذي نُظّم في باريس في 24 تشرين الأوّل 2024، بمبادرة من الرّئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جمع مليار دولار لمساعدة لبنان وجيشه.

وأشار وزير الخارجيّة الفرنسيّة جان نويل بارو، إلى "أنّنا تجاوبنا مع النّداء الّذي وجّهته الأمم المتحدة عبر إعلان مساهمات حيويّة بقيمة 800 مليون دولار، تضاف إليها مساهمات عينيّة كبيرة"، مؤكّدًا أنّ المجتمع الدّولي كان "على قدر الرّهان". كما سيتمّ تخصيص نحو 200 مليون دولار للجيش اللبناني، بدون احتساب المساعدات العينيّة.