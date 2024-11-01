شكرا لقرائتكم خبر عن الخير على قدوم التحالف الوطني.. الدعم الغذائي يصل أبواب الأسر الأكثر احتياجا والان مع تفاصيل الخبر

يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى جهوده المستمرة من أجل تقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجا فى كافة المحافظات والقرى، ولم يقتصر الأمر على فعالياته فى تقديم الدعم الصحى من خلال القوافل الطبية والخدمات الصحية المجانية وتقديم الدعم بأشكاله المختلفة من أجل حياة كريمة للمواطنين وأبرزها تقديم الدعم الغذائى بالشكل المعتاد فحسب، بل إنه كثف جهوده لتوصيل الدعم لمستحقيه حتى باب البيت فنجد المتطوعين ينتشرون فى بقاع المحروسة وفقا لقاعدة البيانات بالأسر الأكثر احتياجا وطرق أبواب منازلهم وتقديم المساعدة اللازمة خاصة من الدعم الغذائى.

قد يكون الأمر مكلفا لجهود أكبر من أعضاء التحالف الوطني والمتطوعين فيما يخص توصيل الدعم للمنازل ولكنها تعد لمحة إنسانية فى تقديم الدعم للأكثر احتياجا من المتعففين وما أكثرهم، وهو ما حرص عليه أعضاء التحالف الوطني ليؤكد دوره وأهدافه فى مساعدة الأكثر احتياجا بكل الطرق والوسائل الممكنة.

لعل آخرها ما قام به أحد أعضاء التحالف الوطني خلال مبادرة "إيد واحدة" بمحافظة البحيرة لدعم الفئات الأكثر احتياجا بالمناطق المختلفة، بتوزيع أكثر من 2500 وجبة ساخنة على الفئات الأكثر احتياجا.

وقام أعضاء التحالف بحملات مكثفة لطرق الأبواب لتوزيع الوجبات على المستحقين فى أماكن إقامتهم.