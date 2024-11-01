شكرا لقرائتكم خبر عن مرثا محروس: حملات خبيثة للتشكيك فى دعم مصر للقضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

قالت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب، إن الساعات الماضية شهدت حملات خبيثة من جانب أبواق مناهضة للدولة المصرية من خلال تعمد نشر الأكاذيب التي لا أساس لها من الصحة من أجل تشويه الدولة المصرية، والتشكيك في دورها التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية.

وأضافت "مرثا" في تصريح خاص لـ ”الخليج 365”، أن كلما زادت هذه المحاربات كلما كان مؤشر قوى على استقامة خطوات الدولة المصرية سواء في جهودها في القضية الفلسطينية أو جهودها التنموية داخل الدولة، مؤكدة أنه كلما زادت التحديات التي تمر بها الدولة كلما كان هناك ضرورة ملحة على التحالف الشعبي للوقوف أمام هذه الشائعات.

ودعت النائبة مرثا محروس، الشعب المصري إلى دعم الدولة في كل محاولات التشويه التي تواجهها سواء على المستوى الاقتصادي أو المستوى المحلى والإقليمي والدولي لأن الدولة حاليا تحارب من جميع المناطق والنيران ملتفة حولها من كل الطرق لذلك مهم دعم المصريين للدولة في الوقت الحالي المنقذ والأمان لسلامة الوطن.

وتجدر الإشارة إلى أن مصدر رفيع المستوي أكد لقناة القاهرة الإخبارية، إنه لا صحة لم تردد فى بعض وسائل الإعلام المغرضة بشأن استقبال ميناء الإسكندرية السفينة كاثرين الألمانية التي تحمل مواد عسكرية لصالح إسرائيل.

وأضاف المصدر أن تلك الأكاذيب هي محاولة من العناصر والأبواق المناهضة للدولة المصرية لتشوية الدور المصري التاريخي والراسخ في دعم القضية والشعب الفلسطيني.