مجلس أساقفة زحلة والبقاع يطّلع من المحافظ أبو جودة على عمل لجنة إدارة مخاطر الكوارث في المحافظة

عقد مجلس أساقفة زحلة والبقاع اجتماعا في مطرانية سيدة النجاة حضره السادة الاساقفة ابراهيم مخايل ابراهيم، جوزف معوض، انطونيوس الصوري، بولس سفر ومحافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة، جرى خلاله عرض الاوضاع على مختلف الصعد في زحلة والبقاع.

واطلع المحافظ ابو جودة السادة الاساقفة على سير عمل لجنة إدارة مخاطر الكوارث والأزمات في المحافظة.

وتم خلال اللقاء مناقشة خطط اللجنة وإجراءاتها أمام التحديات التي تواجه المنطقة بسبب تدفق أعداد كبيرة من النازحين، وسعيها لتخفيف الأعباء.

وأعرب السادة الاساقفة عن تقديرهم لجهود سعادة المحافظ ولجنة ادارة مخاطر الكوارث والازمات، ونوّهوا بالدور الكبير الذي يقوم به الجيش اللبناني وسائر الاجهزة الامنية في الحفاظ على الامن.

واختتم اللقاء بالتشديد على ضرورة تضافر الجهود للحفاظ على كرامة الانسان وبث روح السلام والوحدة الوطنية والاحترام المتبادل.