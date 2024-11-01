أفادت غرفة التحكم المروري عن اشغال على جسر انطلياس المسلك الشرقي، وتحويل السير الى الطريق الجانبية لحين انتهاء الاشغال، ودراج من مفررة سير الجديدة في المكان لتسهيل حركة المرور.

كانت هذه تفاصيل خبر اشغال على المسلك الشرقي لجسر انطلياس وتحويل السير الى الطريق الجانبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.