مجلس الأمن الدولي أيد قرارًا يدعو إلى حل سياسي واقعي للنزاع حول الصحراء الغربية

أيّد 12 من الأعضاء الـ15 في ​مجلس الأمن الدولي​، نصّ قرار اقترحته الولايات المتّحدة الأميركيّة، يمدّد تفويض بعثة الأمم المتّحدة للاستفتاء في الصّحراء الغربيّة، المتنازَع عليها بين المغرب وجبهة "بوليساريو" المدعومة من الجزائر، حتّى 31 تشرين الأوّل 2025.

ويشدّد النّصّ على وجوب التّوصّل إلى "حلّ سياسي واقعي وقابل للتّحقيق ومستدام ومقبول من الجانبين"، لوضع المستعمرة الإسبانيّة السّابقة. ويدعو النّصّ إلى "تجديد التزام الأطراف بدفع العمليّة السّياسيّة قُدمًا"، معتبرًا أنّ "الوضع الرّاهن غير مقبول".

ولم تصوّت الجزائر الّتي رُفض تعديلاها المقترحان على النص، احتجاجًا على ذلك. كما امتنعت روسيا وموزمبيق عن التّصويت.

مع الإشارة إلى أنّ الصّحراء الغربيّة مستعمرة إسبانيّة سابقة تبلغ مساحتها 266 ألف كلم مربّع، تحتوي على ثروات سمكيّة واحتياطات كبيرة من الفوسفات، وتَعتبرها الأمم المتّحدة "منطقة غير متمتّعة بالحكم الذاتي". وهي موضع خلاف منذ عقود بين المغرب وجبهة "بوليساريو".