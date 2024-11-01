بدء المحادثات بين وزيري خارجية روسيا وكوريا الشمالية في موسكو

بدأت محادثات في موسكو بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيرته الكورية الشمالية تشوي سون هوي. واشارت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الى أن "الاجتماع بدأ في محطة ياروسلافسكي للقطارات" في موسكو، موضحة أن "المحادثات ستتواصل في مقر الخارجية الروسية".

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