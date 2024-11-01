وزير الصحة الفلسطيني: استئناف حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة غدًا

أعلن وزير الصّحة الفلسطيني ماجد أبو رمضان، البدء بالمرحلة الثالثة من الجولة الثانية ضمن الحملة الطارئة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال "تحت سن 10 سنوات" في محافظة غزة، ابتداءً من صباح غدٍ السبت.

وأوضح في بيان، أن التطعيم سيكون في محافظة غزة، حيث لا يزال عدوان الاحتلال الإسرائيلي يحول دون استكمال المرحلة الثالثة من الجولة الثانية من حملة التطعيم في محافظة شمال غزة، وسيتم الإعلان عن موعد التطعيم في محافظة شمال غزة لاحقا.