أكثر من 30 ألف مهاجر وصلوا إلى بريطانيا هذا العام عبر قناة المانش

كشفت وزارة الدّاخليّة البريطانيّة، أنّ نحو 30 ألفًا و431 مهاجرًا وصلوا عام 2024 إلى شواطئ جنوب شرق بريطانيا، بعد عبورهم قناة المانش من شمال فرنسا، على متن قوارب صغيرة.
ويوم الأربعاء الماضي، سُجّل وصول 564 شخصًا على متن 12 قاربًا، ما يرفع إجمالي عدد الوافدين خلال شهر تشرين الأوّل إلى نحو 5200، وهو أحد أعلى الأرقام الشّهريّة المسجّلة.
وكان قد شهد العام الماضي، وصول نحو 30 ألف مهاجر خاطروا بحياتهم لعبور أحد أكثر ممرّات الشّحن ازدحامًا في العالم، في انخفاض عن الرّقم القياسي البالغ 45 ألفًا و774 مهاجرًا عام 2022.
مع الإشارة إلى أنّ وضع حدّ للهجرة عبر قناة المانش، كان من أبرز قضايا الحملات الانتخابيّة في تمّوز الماضي.
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