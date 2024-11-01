لافروف: الولايات المتحدة وروسيا على حافة صراع عسكري مباشر

أشاد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بما وصفه بالعلاقات الوثيقة بين الجيشين والأجهزة الأمنية في روسيا وكوريا الشمالية، قائلا إن مثل هذه الصلات أتاحت للبلدين فرصة مواجهة تحدياتهما الأمنية. لافتا الى ان العلاقات بين موسكو وبيونغ يانغ على مستوى عال غير مسبوق.

وقدم لافروف في بداية محادثات مع وزيرة خارجية كوريا الشمالية تشوي سون هي في موسكو، الشكر لبيونغ يانغ على ما وصفه بموقفها الصائب من الحرب في أوكرانيا. ولفت الى انه أجرينا اتصالات وثيقة بين الأجهزة العسكرية والمخابرات للبلدين وهذا يساعد على حل المسائل الأمنية.

وفي مقابلة نشرتها صحيفة "حرييت" التركية، اكد أن الولايات المتحدة وروسيا "على حافة صراع عسكري مباشر". وقال في ردّ على سؤال حول الانتخابات الأميركية "في ظل إدارة الرئيس الحالي جو بايدن الذي دفع دوامة رهاب روسيا في الولايات المتحدة إلى أقصى الحدود، بات بلدَانا على حافة صراع عسكري مباشر". وأضاف "لا نفضّل أحدا على آخر. في ظل حكم دونالد ترامب، اعتمدت الإدارة الأميركية أكبر عدد من العقوبات المناهضة لروسيا مقارنة بالإدارات السابقة".

وتابع لافروف "بغض النظر عمن سيفوز في الانتخابات، لا نرى أن النهج المناهض لروسيا في الولايات المتحدة قد يتغير".