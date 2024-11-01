اشارت صحيفة "هآرتس" العبرية، الى ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو يستخدم حادثة انفجار طائرة مسيرة في منزله كذريعة لتأجيل شهادته في المحاكمة المقرر إجراؤها في 11 كانون الاول المقبل، ويتحجج أن حزب الله قد يستهدف بمسيرة أخرى مبنى المحكمة المركزية في القدس خلال محاكمته.

كانت هذه تفاصيل خبر هآرتس: نتانياهو يستخدم حادثة انفجار طائرة مسيرة في منزله كذريعة لتأجيل شهادته في المحاكمة المقرر إجراؤها في 11 كانون الاول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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