الخارجية التايلاندية تدعو إسرائيل لعدم منح التصاريح للعمال التايلانديين لدخول المناطق العسكرية المغلقة

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية التايلاندية نيكورنديج بالانكورا أن "صاحب العمل المسؤول عن عمال من تايلاند قتلوا أو أصيبوا في شمال إسرائيل، أمس الخميس، كان تلقى تصاريح من الجيش الإسرائيلي لإحضار العمال إلى المنطقة لنحو ساعة أو ساعتين".

وأشار نيكورنديج إلى أن "تايلاند دعت إسرائيل إلى عدم منح التصاريح للعمال التايلانديين لدخول المناطق العسكرية المغلقة، من الآن فصاعداً، للحيلولة دون تكرار هذه الخسائر"، لافتة إلى أن بلاده "تؤكد دعوتها لجميع الجهات الصراع إلى التوقف الفوري عن أي أعمال انتقامية لمنع إطالة الوضع وتفاقمه، ولاستعادة السلام والاستقرار الإقليميين في منطقة الشرق الأوسط".