وزيرة خارجية كوريا الشمالية من موسكو: الوضع في شبه الجزيرة الكورية قد ينفجر في أي لحظة

حذرت وزيرة خارجية كوريا الشمالية تشوي سون هوي من ان الوضع في شبه الجزيرة الكورية قد ينفجر في أي لحظة، ولفتت الى ان الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تخططان لشن ضربة نووية على كوريا الشمالية.

واشارت وزيرة خارجية كوريا الشمالية بعد لقائها نظيرها الروسي سيرغي لافروف في موسكو، الى ان مكائد الولايات المتحدة وحلفائها تشكل خطرا متناميا. واكدت بان العلاقة مع روسيا هي علاقة تعاونية عسكرية لا تقهر. وشددت على ان علاقاتنا مع روسيا تصل إلى مستوى جديد، وسنقف مع رفاقنا الروس حتى النصر.

واكد بان بيونع يانع ليس لديها أدنى شك في أن روسيا ستنتصر في أوكرانيا، ونحن بحاجة إلى تعزيز التفاعل مع روسيا بشكل أكبر في كافة المجالات.