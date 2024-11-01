النشرة: تراجع بالتحركات في الخيام بعد فشل التوغل الاسرائيلي وسلسلة غارات وقصف مدفعي جنوبا

اشار مراسل "النشرةط في الجنوب، الى ان الطيران الحربي الاسرائيلي شن غارة على بلدة الشهابية، كما شن سلسلة غارات استهدفت محيط منطقة المحمودية، كما شن غارتين على بلدة الطيرة،

وقد طال القصف المدفعي عيناثا وكونين وبنت جبيل.

هذا وتشهد محاور المواجهة في مدينة الخيام ومحيطها حتى اللحظة تراجعا في حدّة التحركات بعد فشل التوغل في وسط المدينة يوم امس اثر مواجهات شهدتها الاحياء المحيطة بالمعتقل والبلدية التي شهدت ليل امس غارات جوية وقصف مدفعي وفوسفوري عنيف، بعد تراجع القوات المتسللة نحو اسفل الحيين الشرقي و الجنوبي.