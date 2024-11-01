اشار مراسل "النشرةط في الجنوب، الى ان الطيران الحربي الاسرائيلي شن غارة على بلدة الشهابية، كما شن سلسلة غارات استهدفت محيط منطقة المحمودية، كما شن غارتين على بلدة الطيرة،
وقد طال القصف المدفعي عيناثا وكونين وبنت جبيل.
هذا وتشهد محاور المواجهة في مدينة الخيام ومحيطها حتى اللحظة تراجعا في حدّة التحركات بعد فشل التوغل في وسط المدينة يوم امس اثر مواجهات شهدتها الاحياء المحيطة بالمعتقل والبلدية التي شهدت ليل امس غارات جوية وقصف مدفعي وفوسفوري عنيف، بعد تراجع القوات المتسللة نحو اسفل الحيين الشرقي و الجنوبي.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: تراجع بالتحركات في الخيام بعد فشل التوغل الاسرائيلي وسلسلة غارات وقصف مدفعي جنوبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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