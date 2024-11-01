افادت وكالة "رويترز"، نقلا عن مصدرين، بأن "أميركا طلبت من لبنان إعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد مع إسرائيل للمساعدة في دفع المحادثات بشأن الاتفاق النهائي".

كانت هذه تفاصيل خبر رويترز عن مصدرين: أميركا طلبت من لبنان إعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد مع إسرائيل للمساعدة بدفع المحادثات بشأن الاتفاق النهائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.