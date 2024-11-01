ميقاتي التقى لازارو: توسيع العدو نطاق عدوانه مؤشر على رفضه كل المساعي لوقف إطلاق النار

جدّد رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​، خلال لقائه في السّراي الحكومي، القائد العام للقوّات الدّوليّة العاملة في جنوب لبنان الجنرال أرولدو لازارو على رأس وفد، "التّعبير عن تقدير لبنان للجهود الشّاقة الّتي تبذلها "اليونيفيل" في هذه المرحلة الصّعبة، والتّمسّك بدورها وبقائها في الجنوب، وبعدم المسّ بالمهام وقواعد العمل الّتي أُنيطت بها، والّتي تنفّذها بالتّعاون الوثيق مع الجيش".

وأعرب عن إدانته "للاعتداءات الإسرائيليّة على اليونيفيل والتّهديدات الّتي توجَّه إليها"، مقدّرًا "إصرار العديد من الدّول الصّديقة للبنان على استمرار اليونيفيل في عملها في الجنوب".

وشدّد ميقاتي على أنّ "توسيع العدو الإسرائيلي مجدّدًا نطاق عدوانه على المناطق اللّبنانيّة، وتهديداته المتكرّرة للسّكان بإخلاء مدن وقرى بأكملها، واستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت مجدّدًا بغارات تدميريّة، كلّها مؤشّرات تؤكّد رفض العدو الإسرائيلي كلّ المساعي الّتي تُبذل لوقف إطلاق النّار؛ تمهيدًا لتطبيق القرار 1701 كاملًا".

وجدّد "التزام لبنان الدّائم بالقرار الأممي ومندرجاته"، معتبرًا أنّ "التّصريحات الإسرائيليّة والمؤشّرات الدّبلوماسيّة الّتي تلقّاها لبنان، تؤكّد العناد الإسرائيلي في رفض الحلول المقترحة، والإصرار على نهج القتل والتّدمير، ممّا يضع المجتمع الدولي برمّته أمام مسؤوليّاته التّاريخيّة والأخلاقيّة في وقف هذا العدوان".